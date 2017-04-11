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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 15:43 Григорий Медведев

Трамп: Северная Корея ищет неприятностей

Глава Белого дома заявил, что США решат проблему КНДР с помощью Китая или без

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

КНДР «ищет неприятностей», и США могут решить проблему как с помощью Китая, так и без.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай готов помочь — будет отлично. Если нет, — мы решим проблему без них! С.Ш.А.», — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома отметил, что торговые отношения США и Китая были бы лучше, если бы проблема КНДР была решена.

«Я объяснил президенту Китая, что торговля с США была бы лучше для них, если бы они решили проблему Северной Кореи».

Напомним, Северная Корея в последнее время проводит испытания баллистических ракет и ядерного оружия, что вызывает беспокойство у Сеула, Токио и Вашингтона.

В понедельник США неожиданно развернули к берегам Кореи ударную группу состоящую из атомного авианосца «Карл Винсон», крейсера управляемого ракетного оружия и двух эсминцев.

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