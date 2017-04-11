Мир Григорий Медведев Трамп: Северная Корея ищет неприятностей Глава Белого дома заявил, что США решат проблему КНДР с помощью Китая или без Фото: REUTERS/Joshua Roberts

КНДР «ищет неприятностей», и США могут решить проблему как с помощью Китая, так и без.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай готов помочь — будет отлично. Если нет, — мы решим проблему без них! С.Ш.А.», — написал Трамп в Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

Глава Белого дома отметил, что торговые отношения США и Китая были бы лучше, если бы проблема КНДР была решена.

«Я объяснил президенту Китая, что торговля с США была бы лучше для них, если бы они решили проблему Северной Кореи».

Напомним, Северная Корея в последнее время проводит испытания баллистических ракет и ядерного оружия, что вызывает беспокойство у Сеула, Токио и Вашингтона.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

В понедельник США неожиданно развернули к берегам Кореи ударную группу состоящую из атомного авианосца «Карл Винсон», крейсера управляемого ракетного оружия и двух эсминцев.

