Анна Шухнина В кремле Вологды устроят массовое кружевоплетение На участие в акции уже подано несколько сотен заявок, в том числе из-за рубежа

В кремле Вологды состоится массовая акция кружевоплетения. Она пройдет в рамках III Международного фестиваля кружева «Vita lace», который состоится с 22 по 25 июня 2017 года.



Как сообщили ИА FlashNord в областном музее кружева, участие в фестивале примут около 500 человек. Заявки подаются и индивидуальные, и коллективные. Причем о желании поучаствовать сообщают не только российские мастера, но и зарубежные. В частности, уже поступили заявки из Германии, Австралии, Бельгии и Эстонии.



Во время фестиваля будет презентовано панно «Живое кружево». Его составят из кусочков, которые участники акции должны прислать в Вологду до 1 июня.

