Политика Анастасия Мамина Путин: терроризм — главная угроза, его можно победить лишь сообща Об этом президент РФ заявил по итогам встречи со своим итальянским коллегой

Российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с итальянским главой государства заявил, что главной угрозой глобальной безопасности является терроризм. Путин подчеркнул, что побороть его можно только сообща.

«В ходе переговоров затрагивались мировые, региональные проблемы. Отмечалось, что сегодня главная угроза глобальной безопасности исходит от терроризма, побороть который можно только объединив усилия всего международного сообщества», — сказал президент.

