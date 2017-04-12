Политика Евгений Минченко «Политконсультанты не должны становиться звездами шоу-бизнеса» Мнение О рынке политконсалтинга в США и России, непубличности профессии и ее влиянии на жизнь избирателей Фото: из личного архива Евгения Минченко

Рынок политконсалтинга перестраивается в ожидании губернаторских и президентских выборов. И тут важно понимать — кто такие политические консультанты, какой имидж сложился у этой профессии.



СМИ и население до сих пор очень любят «охотничьи байки» из 1990-х. Например, про использование кандидатов-двойников на выборах. Это сводит весь институт политконсультирования к примитивным формам воздействия на электорат. Получается такое кино — «День выборов-1», «День выборов-2».



Между тем мировые тренды уже давно сложились иначе. Политконсультанты — это люди, помогающие клиенту понять, чего хотят избиратели, чего они ждут. Они предлагают способы эффективного взаимодействия с населением, разрешают внутриэлитные конфликты и противоречия, которые особенно заметны, например, в регионах.



Политический консультант — не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе. В мире есть несколько крупных ассоциаций политконсультантов. Например, международная ассоциация, в которой несколько десятков членов. Ассоциация ежегодно проводит конгресс, раз в два года — ротирует руководство. Или Американская ассоциация политконсультантов (AAPC), в которой состоит несколько сотен человек, это самое большое объединение в мире. Поскольку в США — двухпартийная система, они соблюдают баланс: один срок руководит республиканец, другой — демократ.



Чем принципиально отличается AAPC от многих других: у нее сильные местные отделения, сильные региональные конференции. И проводятся они каждый раз в новом месте: Техас, Пенсильвания, Калифорния. Поскольку государство — федеративное, то и управление ассоциации тоже децентрализовано. Американские коллеги много времени уделяют преподавательской деятельности, проводят мероприятия для студентов и школьников. Это позволяет не только готовить кадры, но и развивать профессию. В их работе — три составляющие: профессиональное общение, контакты, продажа продукта и услуг. В основном, конечно, они продают то, что связано с цифровыми продуктами.



Некоторые коллеги считают, что «политконсультант — это личинка лоббиста». Большинство из них рано или поздно уходят в лоббизм или в политику. И это уже другая история, другие интересы, деньги, уровень влияния.



В России сейчас гораздо лучше регламентированы отношения власти, бизнеса и политконсультантов, чем было ранее. Есть прогресс в этой сфере, хотя и не в форме законов: всё регламентируется подзаконными актами, регламентами органов госвласти. Собственно, что такое общественные советы при министерствах? Это, по сути, узаконенный лоббизм.



В России помимо нескольких объединений политконсультантов (крупнейшее из которых я возглавляю) большое количество проектов делается энтузиастами без всяких объединений. Проводятся слеты политтехнологов, где собираются несколько сотен человек. Есть команда, которая делает проект «Ночь после выборов». Время больших корпораций в политконсалтинге уходит, учитывая скорость коммуникации. Всё движется в сторону рынка отдельных специалистов.



Конечно, в США — гигантский рынок, несопоставимый с нашим. У них выбирают всех и вся: президента, депутатов палат парламента, мэров, шерифов, прокуроров, казначеев, землеустроителей, даже школьные советы. Например, Карл Роув — американский политконсультант Джорджа Буша-младшего, который продолжает работать с республиканцами, — начинал с того, что консультировал на выборах в школьный совет. У американцев — огромный рынок референдумов, региональных и муниципальных. Конечно, за Америкой в ближайшие годы мы не угонимся. Но сильно оживить рынок могли бы как раз референдумы (есть шанс, что они активно войдут в жизнь граждан) по актуальным вопросам. А вот публичность этой профессии должна быть дозированной. Конечно, есть жанр публичной политической экспертизы. Но политконсультанты не должны становиться звездами шоу-бизнеса. Если уж и позиционировать себя, то со стороны реализации общественно полезной функции.



Автор — директор Международного института политической экспертизы

