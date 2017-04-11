Чойгана Салчак Первый в мире грузовик с трехсторонним экраном появился в Приморье С помощью мобильного комплекса планируют вести трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года

Первый в мире мобильный комплекс информирования и оповещения с трехсторонним Full HD экраном появился во Владивостоке. Президент федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий Робко рассказал, что это тестовый индивидуальный проект, который готовился для трансляций чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Робко рассказал ИА PrimaMedia, что трехсторонний Full HD экран на базе автомобиля больше года строился в Лас-Вегасе. Обслуживать комплекс будут водитель и оператор. Он предназначен для трансляции спортивных мероприятий.

Президент федерации водно-моторного спорта Приморья добавил, что в российском законодательстве такое оборудование должным образом не регламентировано. И пока возникает вопрос с размещением рекламы во время трансляций.

Действующий закон «О рекламе» запрещает использовать транспортные средства в качестве передвижных рекламных конструкций. Кроме того, нельзя переделывать автотранспорт для распространения рекламы, в случаях, если они утрачивают функции, для выполнения которых они предназначены.