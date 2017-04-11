Мир Юлия Горностаева Турция построила 556-километровую стену на границе с Сирией Она предназначена для пресечения незаконного перехода террористов и контрабандистов со стороны САР

Турция сообщила о завершении строительства 556 км бетонной стены на границе с Сирией. Соответствующую информацию турецкое министерство обороны разместило во вторник в Twitter.

«В рамках проекта мер по обеспечению безопасности закончен отрезок строительства бетонной стены в 556 км на границе с Сирией», — говорится на странице оборонного ведомства Турции.

TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Suriye sınırında 556 km'lik beton duvar inşaatı tamamlandı. pic.twitter.com/j6rDEgQ7ds — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 апреля 2017 г.

Строительство, по данным ведомства, проводилось в рамках Проекта системы физической безопасности границы. Объект возводился совместно со специалистами госуправления по вопросам жилищного строительства, передает «Федеральное агентство новостей».

В январе этого года сообщалось, что Турция завершила строительство модульной бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Протяженность ее составила 330 км.



За последний год благодаря предпринятым мерам безопасности было предотвращено 57,2 тыс. попыток незаконного пересечения государственной границы, передает Anadolu со ссылкой на источник. Отмечается, что 89,5% нарушений пришлось на границу Турции с САР.

По сравнению с 2015 годом число наемников, пытавшихся примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке ИГ («Исламское государство»), в прошлом году снизилось в семь раз.

