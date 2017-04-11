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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 16:02 Анна Шухнина

В Волгограде экс-глава Центра по охране памятников осуждена на 5 лет

Ее обвинили в присвоении денег, выделенных для раскопок на курганных могильниках

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-директора областного Научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Ларисы Дубиной.

Ранее она получила пятьлет колонии и штраф в 500 тыс. рублей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, она обязана выплатить сумму причиненного государству ущерба.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на представителя областной прокуратуры, в 2011–2014 годах Дубина заключила несколько договоров и госконтрактов на проведение археологических и научно-исследовательских работ на территории курганных могильников. Однако по факту там работали лица, не значащиеся в договорах, а также сотрудники Дубиной. Деньгами же, выделенными на раскопки, глава центра по охране памятников распорядилась по своему усмотрению. Речь идет о сумме в 21,3 млн рублей.

Во время рассмотрения дела в суде Дубина не признавала своей вины. Она оспорила решение суда в вышестоящей инстанции, однако и там приговор был оставлен без изменения.

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