Анна Шухнина В Волгограде экс-глава Центра по охране памятников осуждена на 5 лет Ее обвинили в присвоении денег, выделенных для раскопок на курганных могильниках

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-директора областного Научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Ларисы Дубиной.



Ранее она получила пятьлет колонии и штраф в 500 тыс. рублей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, она обязана выплатить сумму причиненного государству ущерба.



Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на представителя областной прокуратуры, в 2011–2014 годах Дубина заключила несколько договоров и госконтрактов на проведение археологических и научно-исследовательских работ на территории курганных могильников. Однако по факту там работали лица, не значащиеся в договорах, а также сотрудники Дубиной. Деньгами же, выделенными на раскопки, глава центра по охране памятников распорядилась по своему усмотрению. Речь идет о сумме в 21,3 млн рублей.



Во время рассмотрения дела в суде Дубина не признавала своей вины. Она оспорила решение суда в вышестоящей инстанции, однако и там приговор был оставлен без изменения.

