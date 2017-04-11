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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Экономика 11 апреля 2017, 15:53 Екатерина Запара

«Аэрофлот» стал любимым иностранным перевозчиком в Китае

Компания получила престижную премию Flyer Award Ceremony

Российская компания «Аэрофлот» признана любимым иностранным авиаперевозчиком в Китае. Звание было присвоено на церемонии подведения итогов ежегодной премии Flyer Award Ceremony-2017 в Шанхае. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Премией Flyer Award Ceremony отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая. Как отмечается в материале, российская компания удостоилась награды благодаря высокому качеству сервиса, доступным тарифам и удобным стыковкам.

Как отмечает пресс-служба, «Аэрофлот» уделяет китайскому рынку все больше внимания — внедрен ряд инициатив для привлечения китайских пассажиров. Так, маршрутная сеть перевозчика включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Кроме того, на сайте авиакомпании введена версия на китайском языке. Также пассажирам предлагается карта меню на китайском языке, а бортовая система развлечений пополнена контентом на китайском языке. На родном языке также делаются объявления для китайских пассажиров на рейсах из Китая и в Китай.

«Признание «Аэрофлота» любимой иностранной авиакомпанией Китая — прорывное достижение для нас как глобальной авиакомпании, — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Это не только почетное звание, но и подтверждение эффективности наших стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта».

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