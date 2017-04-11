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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 16:24 Чойгана Салчак

Суд продлил арест на два месяца гендиректору ХК «Адмирал»

Илья Спокойнов обвиняется в крупном мошенничестве при закупке спортивного оборудования

Ленинский районный суд Владивостока продлил арест на два месяца приморскому политтехнологу Илье Спокойнову. Бывший генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» обвиняется в крупном мошенничестве при закупке спортивного оборудования.

Как передает ИА PrimaMedia, экс-гендиректора «Адмирала» Илью Спокойнова силовики задержали 17 февраля в Горном Алтае. Фигурантами по этому делу также проходят его супруга Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин. Они находятся в следственном изоляторе с декабря 2016 года. В феврале им продлили арест еще на четыре месяца.

По версии следствия, с мая 2014 года по июнь 2016 года Илья Спокойнов похитил бюджетные деньги, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы.

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