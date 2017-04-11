Ксения Аскерова Воронежская агломерация получит 18,25 млрд рублей на развитие дорог Средства направят до 2025 года и реализуют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Воронежская агломерация получит 18,25 млрд рублей до 2025 года на развитие и улучшение качества дорог в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства на эти цели планируется направлять по 1 млрд рублей, следует из документов программы.

Как сообщает ИА «Абирег», в рамках реализации программы из бюджета Воронежской области планируется выделить около 8,98 млрд рублей в течение девяти лет. Кроме того, вклад местных бюджетов составит 273,96 млн рублей.

Отмечается, что объем средств смогут скорректировать в случае изменения программы развития транспортной инфраструктуры и областного закона о бюджете.

Напомним, в текущем году на содержание дорог в Воронеже планируется выделить порядка 1,33 млрд рублей из средств дорожного фонда. Помимо этого, 1 млрд рублей направят из федеральных источников в рамках программы софинансирования.

