Общество Андрей Миленин Полицейским могут разрешить доставлять граждан в вытрезвители Соответствующий законопроект, который предполагает внесение поправок в Федеральный закон «О полиции», представлен на рассмотрение в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его первый заместитель Эрнест Валеев внесли на рассмотрение законопроект, по которому полицейские смогут доставлять пьяных в медвытрезвители.

Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента во вторник, 11 апреля.

Он предполагает внесение поправок в Федеральный закон «О полиции» и отдельные законодательные акты РФ.



«Ввиду упразднения в системе МВД медицинских вытрезвителей в настоящее время в субъектах РФ по-разному решается вопрос об организациях, в которые сотрудники органов внутренних дел могут доставлять лиц, находящихся в состоянии опьянения. В этой связи Закон о полиции предлагается дополнить нормой, уточняющей профиль таких организаций (медицинских организаций и организаций социального обслуживания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



В ней отмечается, что в некоторых российских субъектах уже созданы и функционируют подобные учреждения, причем как на региональном, так и на муниципальном уровнях.



«Введение указанной нормы дает правовое основание сотрудникам полиции доставлять в такие учреждения граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться», — говорится в документе.



Напомним, вытрезвители в России закрыты с октября 2011 года, что делать с пьяными, в каждом регионе решают по-своему. Где-то их отвозят в больницы, где-то — в полицейские участки, где-то — домой. Решение о возвращении вытрезвителей принято в Челябинске, Нижнем Новгороде и других городах.



Между тем, как стало известно «Известиям», федеральные органы исполнительной власти прорабатывают вопрос о возрождении вытрезвителей по всей России в ближайшее время.