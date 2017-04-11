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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 16:28 Григорий Медведев

Путин: все хотят наладить связи с США после «антитрамповской кампании»

По словам президента, Россия готова потерпеть

Запад и США хотят восстановить утраченные отношения после «антитрамповской» кампании, видя в роли общего врага Россию и Сирию, но РФ готова потерпеть и надеется, что ситуация в итоге решится позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все хотят восстановить отношения с западным сообществом, после того как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли такую антитрамповскую позицию в ходе избирательной кампании», — заявил Путин.

Президент отметил, что «очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия. Есть общий враг — замечательно».

По словам российского лидера, «мы готовы потерпеть, но мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия».

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