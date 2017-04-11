Политика Григорий Медведев Путин: все хотят наладить связи с США после «антитрамповской кампании» По словам президента, Россия готова потерпеть

Запад и США хотят восстановить утраченные отношения после «антитрамповской» кампании, видя в роли общего врага Россию и Сирию, но РФ готова потерпеть и надеется, что ситуация в итоге решится позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Все хотят восстановить отношения с западным сообществом, после того как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли такую антитрамповскую позицию в ходе избирательной кампании», — заявил Путин.



Президент отметил, что «очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия. Есть общий враг — замечательно».



По словам российского лидера, «мы готовы потерпеть, но мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия».