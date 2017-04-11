Наталья Преблагина На всех станциях оранжевой ветки метро Петербурга появился Wi-Fi К концу года вся подземка будет оснащена точками доступа к бесплатному интернету

В Петербургском метрополитене продолжают устанавливать оборудование для обеспечения устойчивого широкополосного беспроводного доступа в интернет. Как сообщает ИА «Невские Новости», последний телекоммутационный шкаф появился на станции «Лиговский проспект» оранжевой ветки. Теперь специалисты займутся наладкой и тестированием устройств. Окончательно реализовать проект по полному обеспечению метро бесплатной сетью Wi-Fi планируется до конца 2017 года.



Как ранее писали «Известия», в билетных автоматах подземки Петербурга будут доступны шесть языков. К русскому и английскому добавят немецкий, французский, испанский и китайский языки. Таким образом городской метрополитен готовится к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу.

