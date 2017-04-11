Мир Светлана Храмова Генштаб России усомнился в подлинности данных СМИ о химатаках в Сирии Видеосъемки могли быть сфабрикованы, считают российские военные

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что подлинность материалов СМИ с обвинениями властей Сирии вприменении химического оружия вызывают сомнения.

«Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Их подлинность вызывает большие сомнения, причем не только у нас. Всё больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок», — цитирует его слова «РИА Новости».



При этом он отметил, что власти США не стали ждать результатов расследования и нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат. В результате погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей.

Рудской сообщил, что российские военные готовы обеспечить безопасность независимых экспертов и представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы те смогли повести полноценное расследование.

