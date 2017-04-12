Политика Татьяна Берсенева, Марина Юршина Минкульт правит ГК из-за песен Стаса Михайлова Пираты смогут рассчитывать на «скидку» при оплате компенсаций правообладателям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков

Министерство культуры доработало законопроект, меняющий правила расчета компенсаций правообладателям, которые взыскиваются с пиратов. Это следует из материалов Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. На «скидку» теперь смогут рассчитывать не только индивидуальные предприниматели, как изначально предлагало министерство, но и компании. Юристы с этим решением согласны.



Поводом для разработки коррективов в Гражданский кодекс стало решение Конституционного суда РФ от ноября 2016 года, в котором указано, что суды в исключительных случаях должны иметь право назначать индивидуальным предпринимателям сумму компенсации за нарушение авторских прав ниже установленного законом минимального предела. По его мнению, это должно быть возможно, если сумма явно несоразмерна нарушению.



Адвокат Николай Гречкин пояснил «Известиям», что «в судебной практике иногда бывает, что мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько объектов оказывается чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости». Дело в том, что правообладатели могут требовать от продавца контрафакта не возмещения убытков — при таком иске нужно доказать их размер, — а так называемую компенсацию. Ее размер определен в законе — от 10 тыс. до 5 млн рублей за каждый объект интеллектуальной собственности. В результате пиратский диск с 200 песнями суд может оценить в 4 млн рублей — по 10 тыс. рублей за каждую фонограмму и музыкальное произведение.



Приблизительно так и произошло в деле индивидуального предпринимателя Юлии Любимовой, которая в июне 2013 года продала за 75 рублей пиратский диск с песнями Стаса Михайлова. Суд не смог бы даже вдвое уменьшить сумму компенсации, так как это правило распространяется на нарушения, произошедшие после 1 октября 2014 года, когда были внесены изменения в ГК. В результате Арбитражный суд Алтайского края, которому предстояло разбирать это дело, обратился в Конституционный суд для проверки норм на соответствие Основному закону, а тот обязал законодателя исправить их.



В результате в начале февраля 2017 года Минкультуры обнародовало проект поправок в ст. 1252 ГК («Защита исключительных прав»), разрешающий судам взыскивать с индивидуальных предпринимателей компенсацию «ниже низших пределов», установленных в законе. Однако для этого необходимо соблюдение двух условий: нарушение совершено впервые, не было грубым и не являлось существенной частью предпринимательской деятельности, а главное — компенсация «многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков».



Теперь Минкультуры скорректировало свою позицию. В поступивших из ведомства в Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства материалах указано, что новые правила министерство намерено распространить не только на ИП, но и на других участников правоотношений. Кроме того, из обновленного проекта исключено упоминание о необходимости соблюдения двух условий для получения «скидки» при расчете компенсации. Зато появилось указание на то, что суды будут обязаны учитывать неоднократность нарушений. При этом размер «уменьшенной» компенсации не должен быть ниже 10 тыс. рублей.



В Минкультуры «Известиям» рассказали, что проект ведомства направлен на реализацию ноябрьского постановления КС. В совете эти идеи готовы поддержать, в проекте заключения (есть у «Известий») они названы правильным подходом. Обсуждение проекта состоится 17 апреля.



— Возможность уменьшения размера компенсации только для индивидуальных предпринимателей повлечет необоснованную дискриминацию иных участников гражданских правоотношений при применении судами предлагаемых законопроектом норм, — сказали в Минкульте. — Кроме того, подобные ограничения противоречат такому принципу гражданского законодательства, как равенство участников регулируемых гражданским законодательством отношений (п. 1 ст. 1 ГК).



Гендиректор Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев заявил «Известиям», что РАО «безусловно, поддерживает законопроект в представленной редакции», так как он «поможет внедрить понятные и прозрачные механизмы для балансировки интересов правообладателей и пользователей их творческого труда».



— С одной стороны, он отражает сформулированную постановлением Конституционного суда позицию о необходимости в некоторых случаях применять к правонарушителям более гуманную санкцию, а с другой — исключает случаи, когда суд может взыскать явно заниженную компенсацию — например, в размере 1 тыс. рублей — за нелегальное использование нескольких произведений, — считает Максим Дмитриев.



Юристы также поддерживают инициативу Минкульта. Патентный поверенный Дмитрий Серегин считает, что «предлагаемые изменения позволят в большей степени защитить интересы субъектов малого предпринимательства и достичь баланса интересов в обществе».



Адвокат Виталий Еремин в комментарии «Известиям» отмечает, что инициатива укладывается в общую тенденцию, заложенную законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ». Тогда было установлено право суда сокращать размер компенсации, но она не должна быть менее половины суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

