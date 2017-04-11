Ксения Аскерова Подмосковные музеи и усадьбы можно будет посетить бесплатно Соответствующее предложение будет доступно в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест

Жители и гости Москвы и Московской области смогут посетить бесплатно подмосковные музеи и усадьбы. Соответствующее предложение будет доступно в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, который отмечается 18 апреля.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», для жителей и гостей области организаторы акции организуют свыше 80 бесплатных экскурсионных маршрутов. В частности, все желающие смогут посетить усадьбы Введенское, Ершово, Марфин и другие.

Большинство экскурсий состоятся в субботу, 15 апреля. Количество мест в экскурсионных группах ограничено, поэтому всем желающим следует записаться заранее.

Более подробная информация о проведении культурных мероприятий размещена на сайте Главного управления культурного наследия Московской области.