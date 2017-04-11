Чойгана Салчак Дальнобойщики застряли на зимнике из-за аномального снегопада в Якутии Более 20 большегрузов стоят на автодороге между городом Мирный и поселком Усть-Кут Иркутской области

В Якутии более 20 большегрузных машин застряли на зимней автодороге между городом Мирный и поселком Усть-Кут Иркутской области. Несколько фур также стоят на переправе Тиит в Алданском районе.

Дальнобойщики боятся мародеров и потому отказываются покидать машины. Телефонной связи в этом районе нет. Информацию о застрявших фурах спасателям передали водители, сумевшие выехать с зимника, сообщает ИА YakutiaMedia.

В настоящее время ведутся переговоры с нефтяной компанией в Мирном, которая может предоставить тягачи для эвакуации застрявших большегрузов.