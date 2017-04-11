Общество Екатерина Запара Саперы обезвредили две бомбы в доме пособников боевиков в Дагестане Пострадавших нет

Саперы обнаружили и обезвредили два взрывных устройства в доме пособников боевиков в дагестанском Дербенте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.



«В ходе адресных проверок в домовладении пособников боевиков обнаружены два взрывных устройства. Устройства обезврежены с помощью накладного заряда», — приводит его слова «РИА Новости».



При этом в материале уточняется, что пострадавших нет. Где и когда планировалось использовать эти бомбы, пока неясно, пишет агентство.