Наталья Преблагина В минсельхозе Марий Эл прошли обыски В отношении бывшего главы ведомства расследуется уголовное дело о служебном подлоге

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинетах министерства сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл, а также на птицефабрике «Акашевская» и в доме бывшего первого заместителя министра Ираиды Долгушевой, передает ИА «МариМедиа».



Против экс-чиновницы ранее было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. По версии следствия, в 2015 году Долгушева трижды предоставляла птицефабрике «Акашевская» письма с ложными сведениями, на основании которых организация получила кредит в банке. В начале октября 2016 года предприятие вошло в состав агрокомплекса имени Ткачева, сообщает ТАСС.

