Политика 11 апреля 2017, 16:58 Светлана Храмова
Путин пока не планирует встречаться с главой Турции Эрдоганом
Об этом заявили во вторник в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется каких-либо встреч российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом .
Об этом он сказал журналистам во вторник, 11 апреля.
«У (министра иностранных дел. — «Известия») Лаврова были контакты с турецким коллегой. Пока каких-то дополнительных контактов с Эрдоганом не запланировано», — отметил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что у двух стран различные подходы к оценке действий США в Сирии.
Ранее стало известно, что Россия может приостановить чартерные авиарейсы в Турцию.
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