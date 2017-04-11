Политика Светлана Храмова Путин пока не планирует встречаться с главой Турции Эрдоганом Об этом заявили во вторник в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется каких-либо встреч российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом .

Об этом он сказал журналистам во вторник, 11 апреля.

«У (министра иностранных дел. — «Известия») Лаврова были контакты с турецким коллегой. Пока каких-то дополнительных контактов с Эрдоганом не запланировано», — отметил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что у двух стран различные подходы к оценке действий США в Сирии.

Ранее стало известно, что Россия может приостановить чартерные авиарейсы в Турцию.