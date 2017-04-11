Чойгана Салчак Ввод завода по сборке китайской спецтехники в Хабаровске откладывается Резиденту ТОР не выделили землю для строительства

Начало строительства завода по сборке дорожно-строительной и сельхозтехники на одной из площадок территории опережающего развития «Хабаровск» откладывается из-за проблем с выделением земли.



Выяснилось, что земельный участок, предназначенный ранее для завода, всё еще не передан в собственность Корпорации развития Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia. Гендиректор компании «СТК» Наталья Колесова отметила, что землю им обещали выделить в конце 2016 года.



Компания СТК, являющаяся официальным дистрибутором китайского производителя спецтехники LiuGong, планирует начать строительство завода во II квартале 2018 года. Выпуск первой партии запланирован на 2019 год.



Ранее участок под завод стоимостью 1,4 млрд рублей планировалось получить на площадке «Ракитное» ТОР Хабаровск.