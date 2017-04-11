Ксения Аскерова Общественники Балаклавы попросили построить перехватывающие парковки Создание таких парковок позволило бы существенно разгрузить центральную часть населенного пункта от пробок

Участники общественного движения, проживающие в населенном пункте Балаклава, рассказали о ряде проблем, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться. На недавней встрече с заместителем врио губернатора Севастополя Владимиром Базаровым многие из горожан попросили организовать в регионе перехватывающие парковки, отреставрировать парк Крестовского, построить детские площадки и решить ряд проблем в сфере ЖКХ.

Как сообщает SevastopolMedia, создание перехватывающих парковок позволило бы существенно разгрузить центр от пробок.

Отмечается, что в рамках благоустройства парка Крестовского власти внесли в проект реконструкции объекта восемь предложений. Средства на строительство детских садов и восстановление заложены правительством. Ожидается, что новые площадки по конкретным адресам появятся в этом году.

Помимо прочего, чиновники намерены привести в порядок единственный городской пляж в Балаклаве.