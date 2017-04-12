Экономика Анна Ивушкина Последняя воля подорожала на треть Нотариусы резко подняли цены на оформление завещаний Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нотариусы за год подняли цены на оформление завещаний на 31%. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). При этом размер госпошлины на услугу не изменился. Подорожание связывают с улучшением финансового самочувствия россиян и появлением предельных нормативов цен на услуги нотариусов, которые оказались выше действовавших цен.

По данным ЕМИСС, услуга «удостоверения завещания в нотариальной конторе» по итогам первого квартала стала для россиян дороже на 31%. В марте этого года средняя цена на нее по стране составила 1702 рубля, годом ранее она была 1299 рублей. Также на 31% относительно тех же периодов прошлого года удостоверение завещания дорожало и в январе-феврале — с 1279 и 1293 рублей до 1681 и 1690 рублей соответственно.

Налоговым кодексом (НК) установлен фиксированный размер госпошлин на совершение нотариальных действий. Согласно ст. 333.24, «за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания» он составляет 100 рублей. Эта сумма не менялась с момента введения в НК главы о госпошлинах в 2005 году.

По данным ЕМИСС, в марте 2005 года нотариусы и брали за услугу оформления завещания немногим больше установленной кодексом суммы — 109 рублей. За три года цена услуги увеличилась почти вдвое и в марте 2008 года была 195 рублей. Затем цена подскочила до 487 рублей в марте 2009 года, после чего увеличивалась достаточно равномерно на 12–16% в год, достигнув 973 рублей в марте 2014 года. За год, к марту 2015-го, удостоверение завещания подорожало на 30%, до 1265 рублей. Затем стоимость услуги увеличилась только на 2% к марту 2016-го, а теперь вновь произошел 30-процентный скачок.

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты не смогли пояснить порядок ценообразования на услуги.

Член методической комиссии Федеральной нотариальной палаты Илья Радченко отметил, что россияне оформляют завещания не чаще 1–2 раз в жизни и подорожание услуги на 500 рублей не окажет значительного влияния на финансовое положение населения.

— Кроме того, с прошлого года в каждом регионе устанавливается максимально возможная ставка платы за нотариальные услуги. Мы увидели, что она немного выше действовавшей, и решили поднять цены, тем более что давно этого не делали, — объяснил Илья Радченко.

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов отметил, что нотариусы при оформлении завещания берут с клиентов не только госпошлину, но и деньги за дополнительные услуги, и такое вписывается в нормы закона.

— Вы должны также заплатить за составление завещания, а оплата данной услуги не урегулирована законодательством. То есть она может определяться самим нотариусом исходя из рыночной оценки подобных услуг в конкретном городе. Обычно в оформление завещания входит оказание консультационных услуг и проведение техническо-правовой работы по подготовке и распечатке текста документа, за что люди и платят основную сумму. Таким образом, повышение размера оплаты услуг нотариуса по оформлению завещания связано с общим увеличением цен на рынке юридических услуг, — сказал председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин полагает, что нотариусы подняли цены на завещания в связи с популярностью услуги и восстановлением покупательной способности населения.

— В начале нулевых цена складывалась из госпошлины и стоимости листа бумаги. Потом постепенно услуга стала популярна, и она стала частью бизнеса, тогда и произошел значительный отрыв конечной цены от себестоимости. Теперь цена устанавливается в зависимости от спроса и финансовых возможностей населения. В кризисный год увеличение цены было незначительным, а теперь, когда покупательная способность восстанавливается, нотариусы вновь повышают цены, — объяснил Павел Гагарин.

Отметим, предельная стоимость на услуги нотариусов устанавливается региональными палатами с середины прошлого года. Например, в Москве максимальный тариф на оформление завещания составляет 1,9 тыс. рублей.