Общество Григорий Медведев Суд может обязать Навального не совершать административных нарушений Соответствующее представление в суд направила Федеральная служба исполнения наказаний

ФСИН России просит суд возложить на оппозиционера Алексея Навального обязанность не совершать новые административные правонарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее представление направлено в суд 11 апреля.

Во ФСИН отметили, что основанием для обращения стал очередной административный арест оппозиционера на 15 суток за неповиновение полицейским во время несанкционированной акции в центре Москвы.

В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Ответственность условно осужденных» уголовно-исполнительная инспекция столичного управления ФСИН обязана обратиться в суд с представлением о возложении на Навального дополнительной обязанности не совершать административные правонарушения.



В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет по делу «Ив Роше». Позднее он был условно осужден по делу «Кировлеса», однако этот приговор не вступил пока в законную силу.

