Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 17:12 Григорий Медведев

Суд может обязать Навального не совершать административных нарушений

Соответствующее представление в суд направила Федеральная служба исполнения наказаний

ФСИН России просит суд возложить на оппозиционера Алексея Навального обязанность не совершать новые административные правонарушения. 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее представление направлено в суд 11 апреля.

Во ФСИН отметили, что основанием для обращения стал очередной административный арест оппозиционера на 15 суток за неповиновение полицейским во время несанкционированной акции в центре Москвы.

В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Ответственность условно осужденных» уголовно-исполнительная инспекция столичного управления ФСИН  обязана обратиться в суд с представлением о возложении на Навального дополнительной обязанности не совершать административные правонарушения.

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет по делу «Ив Роше». Позднее он был условно осужден по делу «Кировлеса», однако этот приговор не вступил пока в законную силу.

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх