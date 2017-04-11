Суд может обязать Навального не совершать административных нарушений
Соответствующее представление в суд направила Федеральная служба исполнения наказаний
ФСИН России просит суд возложить на оппозиционера Алексея Навального обязанность не совершать новые административные правонарушения.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее представление направлено в суд 11 апреля.
Во ФСИН отметили, что основанием для обращения стал очередной административный арест оппозиционера на 15 суток за неповиновение полицейским во время несанкционированной акции в центре Москвы.
В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Ответственность условно осужденных» уголовно-исполнительная инспекция столичного управления ФСИН обязана обратиться в суд с представлением о возложении на Навального дополнительной обязанности не совершать административные правонарушения.
В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет по делу «Ив Роше». Позднее он был условно осужден по делу «Кировлеса», однако этот приговор не вступил пока в законную силу.