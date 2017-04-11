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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 17:46 Юлия Горностаева

Лукашенко: Трамп нажал на кнопку, чтобы понравиться народу США

Президент Белоруссии заявил, что страны не имеют права решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики

Государства не имеют права решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики, как это делают США, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область. Он решительно осудил ракетные удары Вашингтона по авиабазе в Сирии.

«Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром», — приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

По словам президента Белоруссии, США необходимо урезать свои аппетиты и заниматься внутренними делами, передает «Федеральное агентство новостей».

К новостям об ударе ВВС США по авиабазе в Сирии он отнесся с сожалением, поскольку считает, что агрессивными действиями в других странах Соединенные Штаты пытаются решить свои внутренние проблемы, отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что Дональд Трамп был избран президентом народом США, однако политическая элита и парламент страны пытаются ему противостоять. Американский лидер старается в этих условиях исполнять обещания, данные гражданам Америки во время предвыборной кампании, но их реализацию всячески останавливают.

«И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Белорусский лидер уверен, что, прежде чем наносить ракетный удар, нужно было обстоятельно разобраться в ситуации.

Напомним, в ночь на 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» с кораблей по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Соединенные Штаты утверждали, что с аэродрома была проведена химическая атака. Однако доказательств этому предоставлено не было. В результате атаки погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей.

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