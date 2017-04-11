Мир Елена Баталина Кличко предложил переименовать проспект Победы в Киеве Проект решения направлен на рассмотрение двух комиссий

Проспекту Победы в Киеве могут вернуть название Брест-Литовский. С такой инициативой выступил киевский городской совет, проект решения опубликован на сайте администрации украинской столицы.

В документе указывается на необходимость переименования проспекта Победы в Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект. Проект направлен на рассмотрение двух комиссий, сообщает «Лента.Ру». Как подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко, целью решения является вернуть историческое название проспекта.

Ранее, в феврале 2017 года, постоянная комиссия городского совета Киева по вопросам культуры переименовала Киевский национальный музей русского искусства в национальный музей «Киевская картинная галерея».

Проспект Победы в Киеве изначально носил название Брест-Литовское шоссе, затем Брест-Литовский проспект, нынешнее наименование получил в 1985 году.