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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 17:18 Елена Баталина

Кличко предложил переименовать проспект Победы в Киеве

Проект решения направлен на рассмотрение двух комиссий

Проспекту Победы в Киеве могут вернуть название Брест-Литовский. С такой инициативой выступил киевский городской совет, проект решения опубликован на сайте администрации украинской столицы.

В документе указывается на необходимость переименования проспекта Победы в Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект. Проект направлен на рассмотрение двух комиссий, сообщает «Лента.Ру». Как подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко, целью решения является вернуть историческое название проспекта.

Ранее, в феврале 2017 года, постоянная комиссия городского совета Киева по вопросам культуры переименовала Киевский национальный музей русского искусства в национальный музей «Киевская картинная галерея».

Проспект Победы в Киеве изначально носил название Брест-Литовское шоссе, затем Брест-Литовский проспект, нынешнее наименование получил в 1985 году.

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