Спорт Екатерина Запара СМИ: «Зенит» интересуется нападающим «Урала» Ильиным Трансферная стоимость игрока оценивается в €4 млн

Футбольный клуб «Зенит» интересуется в нападающем «Урала» 24-летнем Владимире Ильине. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Форвард перешел в екатеринбургский клуб в зимнее трансферное окно из «Кубани». Как сообщают журналисты, его игра привлекла селекционеров петербургского клуба, которые приступили к сбору информации о футболисте.



Владимир Ильин — воспитанник петербургского футбола, он долгое время выступал во второй лиге. Сейчас трансферная стоимость Ильина оценивается в €4 млн. Интерес к нападающему также проявляет ЦСКА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

