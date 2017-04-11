Спорт 11 апреля 2017, 17:26 Екатерина Запара
СМИ: «Зенит» интересуется нападающим «Урала» Ильиным
Трансферная стоимость игрока оценивается в €4 млн
Футбольный клуб «Зенит» интересуется в нападающем «Урала» 24-летнем Владимире Ильине. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
Форвард перешел в екатеринбургский клуб в зимнее трансферное окно из «Кубани». Как сообщают журналисты, его игра привлекла селекционеров петербургского клуба, которые приступили к сбору информации о футболисте.
Владимир Ильин — воспитанник петербургского футбола, он долгое время выступал во второй лиге. Сейчас трансферная стоимость Ильина оценивается в €4 млн. Интерес к нападающему также проявляет ЦСКА.
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