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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Спорт 11 апреля 2017, 17:26 Екатерина Запара

СМИ: «Зенит» интересуется нападающим «Урала» Ильиным

Трансферная стоимость игрока оценивается в €4 млн

Футбольный клуб «Зенит» интересуется в нападающем «Урала» 24-летнем Владимире Ильине. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник. 

Форвард перешел в екатеринбургский клуб в зимнее трансферное окно из «Кубани». Как сообщают журналисты, его игра привлекла селекционеров петербургского клуба, которые приступили к сбору информации о футболисте.

Владимир Ильин — воспитанник петербургского футбола, он долгое время выступал во второй лиге. Сейчас трансферная стоимость Ильина оценивается в €4 млн. Интерес к нападающему также проявляет ЦСКА.

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