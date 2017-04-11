Мир Андрей Миленин Сенатор Уоррен сообщает о проверке Трампа счетной палатой США Американского президента проверят на возможные нарушения в переходный период

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила о том, что счетная палата США проверяет американского президента Дональда Трампа на возможные нарушения в переходный период.



Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, в конце марта американская счетная палата пообещала изучить методы защиты секретной информации в резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.



Как информировало агентство Reuters, сотрудники ведомства намерены оценить расходы, понесенные правительственными сотрудниками на поездку во Флориду, проверить, поступали ли в казну США средства с прибыли от отелей Трампа по всему миру, а также выяснить, проводится ли сотрудниками Секретной службы досмотр гостей резиденции.