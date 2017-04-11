Чойгана Салчак На Сахалине появится самый большой аквапарк в ДФО Общая площадь шестиэтажного здания составит около 39 тыс. кв. м

Самый большой аквапарк Дальнего Востока появится на Сахалине. Многофункциональный оздоровительный центр строят в Южно-Сахалинске.



Общая площадь шестиэтажного здания составит около 39 тыс. кв. м. Аквапарк будет из двух частей — спортивной и развлекательной. В нем будет два бассейна 25 м и 50 м, трибуны на 500 зрителей, помещения для тренеров и раздевалки. Ожидается, что в новом комплексе будет предусмотрена вся необходимая для проведения масштабных спортивных соревнований инфраструктура.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в настоящее время на стройплощадке ведут работы нулевого цикла. В грунт вбивают железобетонные сваи. В конце апреля строители планируют приступить к монтажу каркаса здания. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 35%. Завершить строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аквапарка планируется в конце 2018 года.



Стоимость строительных работ оценивается более чем в 3,2 млрд рублей. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета и подрядчика.