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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 17:51 Чойгана Салчак

На Сахалине появится самый большой аквапарк в ДФО

Общая площадь шестиэтажного здания составит около 39 тыс. кв. м

Самый большой аквапарк Дальнего Востока появится на Сахалине. Многофункциональный оздоровительный центр строят в Южно-Сахалинске.

Общая площадь шестиэтажного здания составит около 39 тыс. кв. м. Аквапарк будет из двух частей — спортивной и развлекательной. В нем будет два бассейна 25 м и 50 м, трибуны на 500 зрителей, помещения для тренеров и раздевалки. Ожидается, что в новом комплексе будет предусмотрена вся необходимая для проведения масштабных спортивных соревнований инфраструктура.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в настоящее время на стройплощадке ведут работы нулевого цикла. В грунт вбивают железобетонные сваи. В конце апреля строители планируют приступить к монтажу каркаса здания. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 35%. Завершить строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аквапарка планируется в конце 2018 года.

Стоимость строительных работ оценивается более чем в 3,2 млрд рублей. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета и подрядчика.

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