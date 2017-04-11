Политика Егор Созаев-Гурьев Путин назвал действия США в Сирии повторением иракского сценария Президент России заявил, что таким же образом начиналась американская военная кампания в Ираке в 2003 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Кремле прошли переговоры президентов России и Италии Владимира Путина и Серджо Маттареллы. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и высказались за скорейшее разрешение сирийского кризиса. После переговоров российский лидер дал подробную оценку действиям США в Сирии, назвав применение химического оружия в регионе провокацией.



В ходе встречи главы двух стран подробно обсудили тему сирийского конфликта. Серджо Маттарелла заявил о необходимости найти виновных в применении химического оружия. Однако президент России поставил под сомнение информацию США о наличии химоружия в Сирии.



— Я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности (ООН. — «Известия») показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке, — напомнил Владимир Путин. — После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ. — «Известия») на международной сцене — ни больше ни меньше. Все то же самое происходит сейчас, и опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали.



Российский лидер заметил, что подобные инциденты — удачный повод для консолидации западных стран.

— Почему это происходит? Все хотят восстановить отношения в западном сообществе после того,как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию в ходе избирательной кампании. Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг, замечательно, — пояснил Владимир Путин. — Мы готовы потерпеть, только мы надеемся, что это выйдет все-таки на какой-то позитивный тренд взаимодействия.



Президент РФ сообщил, что, по информации ряда осведомленных источников, не исключены и новые провокации. В частности, речь может идти о южных пригородах Дамаска, где все еще действуют противники режима президента Башара Асада. В применении химоружия, по словам президента, вновь обвинят проправительственные силы. Владимир Путин подчеркнул, что Россия обратится в профильные структуры ООН с требованием тщательного расследования инцидента в Идлибе.



Президенты двух стран также затронули тему российско-европейских отношений и обсудили ситуацию на Украине. По словам Серджо Маттареллы, конфликт в центре Европы не принесет пользы ни одной из сторон. Он также выразил сожаление, что ситуацию в Донбассе не удается урегулировать до сих пор. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что восстановление равноправных отношений РФ и Евросоюза отвечало бы интересам и Москвы, и Рима, поскольку после ввода санкций и ответных мер товарооборот между Италией и Россией упал в 2,5 раза.