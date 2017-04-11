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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 17:58 Елена Баталина

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на западе Москвы

Возбуждено уголовное дело по данному факту

Подозреваемого в сбыте наркотических средств задержали на улице Академика Анохина на западе столицы сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. В ходе досмотра у 19-летнего москвича изъяли 30 свертков с гашишем общей массой около 200 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У задержанного также изъяли GPS-трекер, в котором тот отмечал адреса предполагаемых мест со спрятанными психотропными веществами — «закладок». В настоящее время правоохранители проверяют их с целью обнаружения тайников с наркотиками, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.

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