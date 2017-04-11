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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 18:30 Юлия Горностаева

Трое подростков в Польше осквернили более 130 надгробий XIX века

Старинное кладбище в городе Щецин открылось после реставрации осенью 2016 года

В Польше трое подростков осквернили более 130 надгробий XIX века на старинном кладбище в городе Щецин. В вандализме были уличены два 11-летних мальчика и 12-летняя девочка. Об этом сообщила местная полиция.

«Мы поговорили с детьми в присутствии их родителей. Все трое признались и описали свои действия», — цитирует ТАСС представителя щецинской полиции Анну Гембала. Она добавила, что дело направлено в суд для несовершеннолетних.

Дети переворачивали и разбивали надгробные плиты на могилах.

Представители полиции, занимающиеся этим делом, рассказали, что «дети не смогли назвать ни одной рациональной причины, зачем они били и переворачивали надгробные плиты», передает РЕН ТВ.

Вероятно, родителям несовершеннолетних вандалов придется возместить нанесенный ими ущерб, сумма которого оценивается в 20 тыс. злотых (около $5 тыс.).

Такой значительный ущерб компании удалось причинить, развлекаясь на погосте на протяжении двух месяцев. Установить личности малолетних правонарушителей полиции удалось благодаря свидетельствам местных жителей.

На кладбище была проведена полномасштабная реконструкция, которая обошлась бюджету города в 600 тыс. злотых ($150 тыс.). Оно открылось после нее только осенью прошлого года.

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