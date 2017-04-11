Мир Светлана Храмова ООН: сотни тысяч людей могут погибнуть от голода в Африке и Йемене Жителей ждет сильная засуха

Из-за недостатка воды и пропитания массовая гибель людей может произойти в Йемене и ряде стран Африки в ближайшее время.

Об этом сообщает во вторник управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«В связи с засухой и дефицитом финансирования гуманитарный кризис быстро становится неизбежностью», — цитирует пресс-секретаря УВКБ ООН Эдриана Эдвардса «РИА Новости».

Эдвардс также отметил, что приближающийся голод может стать хуже, чем в 2011 году. Тогда погибли, по имеющимся данным, более 260 тыс. человек. Сейчас ООН запросила порядка $4,4 млрд для помощи голодающим в Нигерии, Южном Судане, Сомали и Йемене. Но пока было получено лишь $984 млн.

Ранее в ООН сообщили, что в осажденных городах Сирии от голода могли погибнуть тысячи человек. Преднамеренное доведение населения до голода, несомненно, является запрещенным оружием для ведения боевых действий, отметили в организации.