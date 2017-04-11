Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 18:33 Светлана Храмова

ООН: сотни тысяч людей могут погибнуть от голода в Африке и Йемене

Жителей ждет сильная засуха

Из-за недостатка воды и пропитания массовая гибель людей может произойти в Йемене и ряде стран Африки в ближайшее время.

Об этом сообщает во вторник управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«В связи с засухой и дефицитом финансирования гуманитарный кризис быстро становится неизбежностью», — цитирует пресс-секретаря УВКБ ООН Эдриана Эдвардса «РИА Новости».

Эдвардс также отметил, что приближающийся голод может стать хуже, чем в 2011 году. Тогда погибли, по имеющимся данным, более 260 тыс. человек. Сейчас ООН запросила порядка $4,4 млрд для помощи голодающим в Нигерии, Южном Судане, Сомали и Йемене. Но пока было получено лишь $984 млн.

Ранее в ООН сообщили, что в осажденных городах Сирии от голода могли погибнуть тысячи человек. Преднамеренное доведение населения до голода, несомненно, является запрещенным оружием для ведения боевых действий, отметили в организации.

Читайте также:

Более сотни человек скончались от голода в Сомали за двое суток

Голодец рассказала об уникальном явлении в России — работающих бедных

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх