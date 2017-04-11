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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 18:57 Светлана Храмова

Пушков считает непринятие новых санкций поражением дипломатии Лондона

Об этом он заявил в своем Twitter

Сенатор Алексей Пушков заявил, что непринятие министрами стран G7 новых санкций против России говорит о провале британских дипломатов.

«Неспособность (главы МИД Великобритании Бориса. — «Известия») Джонсона навязать G7 новые санкции против России — поражение дипломатии Лондона. Просто быть против России — слишком примитивная линия», — написал Пушков в Twitter, передает «Федеральное агентство новостей».

Пушков также отметил, что Великобритания загнала себя в «квазиизоляцию». Страна выходит из Евросоюза, конфликтует с Россией, а ее влияние на кризисы в Сирии и на Украине стремится к нулю.

Ранее стало известно, что главы МИД стран G7 не поддержали новые санкции против России в ходе заседания в итальянской Лукке. Джонсон предлагал ввести их из-за ситуации в Сирии.

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