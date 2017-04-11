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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 19:15 Григорий Медведев

Песков: слова Путина о провокациях в Сирии касаются Восточной Гуты

Ранее президент заявил, что провокации, подобные ситуации в Идлибе, готовятся и в других регионах САР

Слова президента России Владимира Путина о готовящихся в Сирии новых провокациях касаются, в частности, Восточной Гуты.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, это так», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, имел ли в виду глава государства район Восточная Гута.

Ранее во вторник Путин заявил, что провокации, подобные ситуации в Идлибе, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска.

По словам президента России, в указанных районах «собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти».

Напомним, США и их союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе.

В свою очередь, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что подлинность материалов СМИ с обвинениями властей Сирии в применении химического оружия вызывает сомнения.

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