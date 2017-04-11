Политика Павел Панов Дмитрий Медведев сократит свой отчет перед Госдумой Премьер-министр пообещал ответить на максимальное количество вопросов парламентариев Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

В этом году отчет правительства перед Государственной думой будет короче предыдущих. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководством фракции «Единая Россия». По словам председателя правительства, большая часть выступления будет посвящена ответам на вопросы.

— Работа будет немного по-другому построена. Мы договорились, что, помимо доклада (он совсем коротким, конечно, быть не может, но я постараюсь его сделать чуть короче), будет много вопросов. И не только от родной, что называется, фракции, но и, естественно, от других фракций. И нефракционные депутаты у нас сейчас есть. То есть их (вопросов. — «Известия») будет много. И я постараюсь дать на все эти вопросы ответы — как представителям партии «Единая Россия», так и другим партиям, которые работают в Государственной думе. Хочу с вами посоветоваться по некоторым моментам, — заявил Дмитрий Медведев.

Основной темой доклада российского премьера станет рост экономки в стране, которого удалось достичь совместными усилиями правительства и нижней палаты.

— В целом я считаю, что работа была проведена очень значительная. Еще раз подчеркну: в очень хорошем альянсе с парламентом и, конечно, прежде всего с опорой на «Единую Россию». И это определенные результаты принесло. Наша экономика перешла в фазу роста. У нас целый ряд показателей находится на очень достойном уровне. По целому ряду параметров наша экономика сейчас выглядит лучше, чем все развивающиеся экономики, — добавил премьер-министр.

Ежегодные отчеты кабинета министров перед Госдумой — норма, закрепленная в российской Конституции. Она появилась в 2009 году. Согласно регламенту нижней палаты, комитет по регламенту и организации работы получает от всех фракций вопросы парламентариев по поводу работы кабмина за прошедший год, их перенаправляют в Белый дом.



До сих пор не было случаев, когда Дума не приняла бы отчета правительства, хотя в 2009 году фракция КПРФ предлагала по итогам выступления главы кабмина отправить правительство в отставку. Но эту инициативу никто не поддержал.



В 2016 году отчет правительства также состоялся 19 апреля.

