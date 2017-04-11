Мир 11 апреля 2017, 19:41 Светлана Храмова
На Украине ждут анонимных сообщений о «незаконном» посещении Крыма
Специальный раздел появился на сайте госпогранслужбы республики
Государственная пограничная служба Украины на своем сайте создала специальный раздел, где можно оставить анонимное сообщение о «незаконном» посещении Крыма.
Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что с помощью специальной формы «Стоп-лист» можно на добровольных началах информировать правоохранителей. Полученные данные будут использоваться в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правовых решений.
Крым вернулся в состав России три года назад по итогам референдума, проведенного на полуострове.