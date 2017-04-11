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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 19:52 Наталья Преблагина

Немецкий марафонец посетит Брянск по пути из Гамбурга в Китай

Кай Маркус начал свой забег 12 марта, его маршрут частично повторяет Великий шелковый путь

Немец Кай Маркус, совершающий забег из Гамбурга в Шанхай, 10 апреля добрался до Новозыбкова Брянской области, а до областного центра он доберется в четверг, 13 апреля. Марафон начался 12 марта, финиш запланирован на 3 ноября. За 235 дней спортсмен собирается преодолеть около 14,5 тыс. км. В среднем дневная дистанция составляет 68 км.

Как пишет NASHBRYANSK, 10 апреля Кай Маркус прибежал из Белоруссии в Россию. Из Брянска он направится в Казахстан через Орел, Волгоград и Астрахань. Затем через Киргизию и Узбекистан — в Китай. Частично маршрут повторяет Великий шелковый путь.

Своим забегом спортсмен намерен сблизить немецкую и китайскую культуры. Девиз Кая звучит так: «В одиночку вы можете достичь многого, но вместе вы можете достичь всего».  

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