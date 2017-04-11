Спорт Екатерина Запара СМИ: Жирков и Смольников сыграют со «Спартаком» Футболисты не выходили на поле стабильно в весенней части российского чемпионата

Защитники петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков и Игорь Смольников смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Оба футболиста не выходили на поле стабильно в весенней части чемпионата — Жирков провел последний матч за «Зенит» месяц назад, после чего был вызван в сборную России. После этого он не тренировался в общей группе по состоянию здоровья, Смольников получил травму в октябре, он приступил к тренировкам в общей группе лишь неделю назад.



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