Спорт 11 апреля 2017, 19:55 Екатерина Запара
СМИ: Жирков и Смольников сыграют со «Спартаком»
Футболисты не выходили на поле стабильно в весенней части российского чемпионата
Защитники петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков и Игорь Смольников смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
Оба футболиста не выходили на поле стабильно в весенней части чемпионата — Жирков провел последний матч за «Зенит» месяц назад, после чего был вызван в сборную России. После этого он не тренировался в общей группе по состоянию здоровья, Смольников получил травму в октябре, он приступил к тренировкам в общей группе лишь неделю назад.
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