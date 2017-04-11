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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 20:02 Наталья Преблагина

Педагог из Ульяновска стала лучшим молодым учителем России

Екатерина Шумаева победила в одной из номинаций всероссийского конкурса

Жительница Ульяновска стала лучшим молодым учителем России. Екатерина Шумаева преподает историю и обществознание в многопрофильном лицее № 11 им. В.Г. Мендельсона.

За звание победителя всероссийского конкурса в самой многочисленной номинации «Молодые учителя» в финале боролись 82 педагога, сообщает ресурс 1ul.ru. По словам Шумаевой, она готовилась к состязаниям еще с сентября 2016 года. Победительница рассказала, что для нее профессия учителя — это не просто работа, а призвание. Всего на конкурсе было семь номинаций.

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