Мир Григорий Медведев Запад предложил новый проект резолюции по химатаке в Сирии Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт Фото: TASS/Zuma

Великобритания, США и Франция распространили в Совете Безопасности ООН переработанный вариант своего проекта резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в Идлибе.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

«Соединенное Королевство вместе с США и Францией распространили переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в ее расследовании», — написал дипломат в Twitter.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 11 апреля 2017 г.

Ранее в Совбез ООН поступило три проекта резолюций. Первый документ был представлен Великобританией, США и Францией, второй — внесла Россия. Третий, компромиссный вариант, был распространен десятью временными членами Совбеза, среди которых Боливия, Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Швеция, Украина, Уругвай, Эфиопия и Япония.



7 апреля Совет Безопасности принял решение отложить рассмотрение проектов резолюций.