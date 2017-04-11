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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 20:34 Григорий Медведев

Запад предложил новый проект резолюции по химатаке в Сирии

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт

Фото: TASS/Zuma

Великобритания, США и Франция распространили в Совете Безопасности ООН переработанный вариант своего проекта резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в Идлибе.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

«Соединенное Королевство вместе с США и Францией распространили переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в ее расследовании», — написал дипломат в Twitter.

Ранее в Совбез ООН поступило три проекта резолюций. Первый документ был представлен Великобританией, США и Францией, второй — внесла Россия. Третий, компромиссный вариант, был распространен десятью временными членами Совбеза, среди которых Боливия, Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Швеция, Украина, Уругвай, Эфиопия и Япония.

7 апреля Совет Безопасности принял решение отложить рассмотрение проектов резолюций.

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