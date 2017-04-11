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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 20:39 Наталья Преблагина

В Липецкой области может появиться конкурент пермскому арт-объекту

Город Лебедянь предлагают украсить большой надписью «Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить»

В Лебедяни Липецкой области может появиться арт-объект на основе советского лозунга, передает GOROD48. Жителей вдохновил пример Перми, где поставленная на набережной реки Кама большая надпись «Счастье не за горами» стала одним из самых узнаваемых символов города.

Лебедянский Фонд культуры предлагает властям воссоздать на улицах лозунг советских времен «Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить», сообщает ИА «Новости Лебедяни». В 1970-х годах эти большие белые буквы размещались на высоком полупрозрачном заборе, закрывавшем заброшенную церковь Рождества Богородицы.

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