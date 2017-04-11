Спорт Екатерина Запара Джанаев может приступить к тренировкам на этой неделе Вратарь «Ростова» войдет в заявку на матч 23-го тура РФПЛ с ЦСКА

Вратарь футбольного клуба «Ростов» и сборной России Сослан Джанаев приступит к тренировкам в общей группе на этой неделе. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.



По информации журналистов, спортсмен вряд ли примет участие в матче 23-го тура с ЦСКА, который пройдет 15 апреля. Однако, по словам источников, футболист войдет в заявку на матч.

В текущем сезоне Джанаев принял участие в 13 матчах РФПЛ, в которых пропустил 9 мячей. В феврале сообщалось, что у вратаря защемление нерва.



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