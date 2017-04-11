Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Спорт 11 апреля 2017, 20:50 Екатерина Запара

Джанаев может приступить к тренировкам на этой неделе

Вратарь «Ростова» войдет в заявку на матч 23-го тура РФПЛ с ЦСКА

Вратарь футбольного клуба «Ростов» и сборной России Сослан Джанаев приступит к тренировкам в общей группе на этой неделе. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники. 

По информации журналистов, спортсмен вряд ли примет участие в матче 23-го тура с ЦСКА, который пройдет 15 апреля. Однако, по словам источников, футболист войдет в заявку на матч.

В текущем сезоне Джанаев принял участие в 13 матчах РФПЛ, в которых пропустил 9 мячей. В феврале сообщалось, что у вратаря защемление нерва.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх