Мир Григорий Медведев Тиллерсон поинтересовался, почему американцев должна волновать Украина Неожиданный вопрос госсекретарь США задал главам МИД стран «большой семерки»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран «большой семерки» попросил объяснить, почему американцев должен волновать кризис на Украине.

О неожиданном вопросе рассказал коллега Тиллерсона — глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам французского министра, госсекретарь открыто поинтересовался у собравшихся, почему «американских налогоплательщиков» должна интересовать ситуация на Украине, в частности конфликт в Донбассе.

Эйро попытался объяснить, что «в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищенную, сильную политически и экономически Европу».

«Вы не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части, и слабую», — заявил он в ответ Тиллерсону.

Напомним, 11 апреля Тиллерсон провел телефонные консультации с президентом Украины Петром Порошенко и заверил его в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей.