Общество Кирилл Кудрин «Чувство юмора спасает в любой ситуации» Космонавт и глава Российского движения школьников Сергей Рязанский — о качествах, необходимых будущим покорителям внеземного пространства Сюжет: Космос Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Белоусов

В День космонавтики жителей России ждет немало тематических мероприятий. Во многих регионах пройдут «Волонтерский космический забег» и квест «Первый. Космический», участники которого собираются спасти Землю от надвигающейся катастрофы. А в петербургском Музее космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко только один день будет экспонироваться оружие советских космонавтов — трехствольный пистолет ТП-82 с мачете, который входил в состав аварийного запаса и предназначался для выживания в случае приземления в незапланированном месте. О том, насколько интересен космос нынешней молодежи, «Известиям» рассказал Герой Российский Федерации, летчик-космонавт, председателем Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский.

Сейчас Сергей Рязанский завершает комплексные тренировки как дублер основного экипажа в рамках экспедиции МКС-51/52, но спустя несколько месяцев готовится отправиться на орбиту (уже во второй раз) и сам.

— Вы летаете в космос и одновременно возглавляете Российское движение школьников. Как вы туда попали и удается ли всё совмещать?

— Я занимался большим количеством проектов, в том числе образовательных, давно преподавал студентам и школьникам. Да и сам являюсь многодетным отцом, у меня четверо детей. Когда появилась возможность поучаствовать в большом проекте для школьников, я с удовольствием этим занялся. Совмещать удается с трудом, конечно. Приходится расставлять приоритеты. Когда подготовка к очередному полету еще не вошла в завершающую фазу, приоритетом была каждодневная работа со школьниками. Но ближе к осени, когда начались напряженные тренировки, приоритетом стала уже подготовка к полету. Но у нас, в РДШ, очень хорошая и профессиональная команда.

— Много ли среди школьников тех, кто всерьез интересуется космической темой?

— Может, и не так сильно, как в советское время, когда популяризация космонавтики велась на самом высоком государственном уровне. Просто все уже привыкли видеть в космонавтах обычных людей, которые рутинно летают на орбиту. Но среди тех детей и молодых людей, которые тянутся к новому, хотят куда-то двигаться, космонавтика по-прежнему популярна. Космос — это уникальная сфера, где применение могут найти представители самых разных профессий: и инженеры, и врачи, и биологи, и военные пилоты и т.д. Нынешние дети, какую бы профессию ни избрали, могут быть будущим нашей космической отрасли.

— Нужно ли возвращаться к популяризации космоса на самом высоком государственном уровне? Недавно было решено вернуть астрономию в школьную программу. Какие еще шаги в этом направлении вам кажутся оправданными?

— Возвращение астрономии — это хорошо. Что касается полетов в космос, наверное, это больше удел Роскосмоса, да и нас — РДШ — тоже. Мы должны больше заниматься популяризацией этой темы. А в школьной среде хотелось бы видеть еще больше кружков по робототехнике, авиамоделированию, созданию наноспутников. Действительно заинтересованные в этих областях дети попытаются найти применение своим знаниям. Кто-то из них свяжет свою жизнь с космосом.

— Будет ли у каждой страны своя космическая программа или без кооперации всё равно не обойтись?

— Безусловно, национальные космические программы есть и будут. У каждой страны свои интересы. Но масштабные проекты, организация работы больших орбитальных станций, полеты на Марс, создание лунной базы без международной кооперации не обойдутся.

— Случаются ли на орбите трения, непонимание с представителями тех стран, отношения с которыми на Земле у России не очень хорошие?

— Нет, никогда в моей практике такого не было. Наверное, мы не ссоримся потому, что каждый занимается своим любимым делом. И МКС, пожалуй, можно назвать уникальным и единственным большим проектом, где политика никак не влияет на работу интернационального экипажа и на те научные исследования, которыми мы вместе занимаемся. А у нас проходило много совместных экспериментов.

— Вы провели в космосе больше 160 суток. Каким было самое первое ощущение?

— Несомненно, восторг. Уникальное чувство невесомости, когда можно буквально парить в воздухе. А через иллюминатор, за бортом станции можно видеть такую красоту, какую не увидишь больше нигде. Только там можно наблюдать восход или закат солнца каждые 45 минут. То, что я видел, не поддается описанию словами. Перед тобой бескрайний космос, много звезд, гораздо больше, чем можно увидеть с поверхности Земли. Кроме того, я никогда не думал, что на Земле можно отыскать столько красивейших мест.

— Вы и в открытый космос выходили не раз. Наверное, ощущения еще сильнее?

— Особые ощущения. У меня было три выхода. Во время одного из них вместе с командиром экипажа Олегом Котовым мы выносили в открытый космос олимпийский факел Сочинской олимпиады. Второй наш выход был рекордным по продолжительности за всю советскую и российскую историю (больше 8 часов). А вообще выход в космос — это хорошая такая мужская работа.

— Какими качествами прежде всего должен обладать космонавт?

— Во-первых, терпением. У нас достаточно долгие и подготовка к полету, и сам полет. Во-вторых, настойчивость. Надо понимать, ради чего ты всё это делаешь. А третье — чувство юмора. Оно спасает в любой ситуации.