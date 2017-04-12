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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 01:38 Егор Кучер

Алексей Леонов рассказал в новой книге о гибели Гагарина

«Известия» публикуют отрывки из книги, в которой космонавт рассказал о расследовании гибели Юрия Гагарина

12 апреля космонавт Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе, представит книгу воспоминаний «Время первых. Судьба моя — я сам», в которой он рассказывает о расследовании гибели Юрия Гагарина, погибшего не так, как считалось ранее.

В своей книге Леонов пишет, что вокруг гибели Юрия Гагарина до сих пор много инсинуаций. Для расследования трагедии была создана госкомиссия, в которую вошли семь человек. До сегодняшнего дня дожили только двое — сам Алексей Леонов и Степан Микоян — летчик-испытатель, генерал-лейтенант авиации, сын наркома Анастаса Микояна.

Как напоминает Леонов, комиссия сделала вывод, что учебный МиГ-15, который пилотировал Гагарин, совершил резкий отворот, из-за чего сорвался в штопор и разбился, экипаж из двух человек погиб (вместе с Гагариным на «спарке» летел летчик-испытатель 1-го класса полковник Владимир Серегин).

«Но как эксперт я категорически с этим был не согласен. В момент катастрофы я со своей «лунной» группой прыжки с парашютами рядом, в Киржаче, отрабатывал. Мы взрыв и сверхзвук услышали — раздались они практически одновременно — и направление определили, откуда это пришло. Позднее обломки самолета там и нашли», — написал Леонов.

По его словам, дальнейшие выводы, сделанные уже неофициально, подтвердили версию о том, что рядом с МиГ-16 перед самым его крушением пролетал другой самолет — Су-15, который оказал роковое влияние на полет учебного самолета.

Леонов отметил также, что официальную версию крушения МиГ-15 и гибели Гагарина и Серегина, тем не менее, озвучили, а истинную — скрыли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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