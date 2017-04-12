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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 02:30 Егор Кучер

В Москве простились с Евгением Евтушенко

Проводить поэта в последний путь пришли сотни человек

С раннего утра в Центральном Доме литераторов собрались люди, пришедшие проститься с поэтом Евгением Евтушенко, который снова вернулся в Россию — в последний раз.

Гроб с телом великого русского поэта был доставлен из США. Его сопровождали вдова и сыновья. Проход по Большой Никитской улице был закрыт из-за большого наплыва желающих проститься с поэтом. Среди них были звезды кино и театра, политики, спортсмены, литераторы, художники и просто поклонники.

— В 1967 году собкор «Известий» по Западной Сибири Леонид Шинкарев придумал, организовал и провел экспедицию по реке Лене. Одним из пяти членов экспедиции был Евгений Евтушенко, — рассказал обозреватель газеты, ее ветеран Станислав Сергеев.

Он рассказал, что они сами построили для этих целей судно. Стройка показала, что Евтушенко не был белоруской, строгать и пилить был приучен. В команде судна Евтушенко выполнял обязанности кока.

Сергеев отметил, что Евтушенко был при всей своей ершистости человеком очень открытым и искренним, не боялся работы и был «равным среди равных».

Многие стихи Евтушенко стали песнями и ушли в народ. Однажды бард Сергей Никитин спросил у Евтушенко, не слабо ли ему написать стихи на музыку к Андрея Петрова к кинофильму «Берегись автомобиля». Евтушенко, по словам Никитина, буквально за один день написал «Стеклянного господина». Впоследствии поэт попросил барда исполнить эту песню, когда его будут провожать в последний путь.

— Я приходил в ужас от его слов, но теперь, Женя, пришло время исполнить твоего «Стеклянного господина», — рассказал Никитин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Москве проводили в последний путь Евгения Евтушенко

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