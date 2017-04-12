Экономика Егор Кучер Сторчак рассказал о Неделе финансовой грамотности в России Замминистра финансов поделился результатами образовательной программы ведомства

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак рассказал «Известиям» об очередной Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, которая с каждым годом привлекает все большее число граждан.

В интервью «Известиям» замминистра заявил, что с 2011 года, когда проект только стартовал, изменилось многое. По словам Сторчака, тогда в России не было инфраструктуры обучения финансовой грамотности, серьезно отставали по этим показателям регионы. Сторчак заметил, что тогда толком никто не понимал, что такое финансовая грамотность.

— За эти годы мы разработали около 40 масштабных образовательных программ для населения, начиная с дошколят и заканчивая людьми пенсионного возраста. Мы подготовили и протестировали в регионах учебно-методические комплекты со 2-го по 11-й класс школы, открыли в наших пилотных регионах центры финансовой грамотности, запустили общенациональный портал «вашифинансы.рф», создали федеральные и региональные методические центры для подготовки педагогов и тьюторов всех ступеней системы образования и уже обучили тысячи специалистов, — рассказал Сторчак,.

По его словам, сегодня тема финансового образования пользуется популярностью среди госорганов, ведомств, НКО.

Говоря об итогах работы проекта сегодня, Сторчак сообщил, что в пилотных регионах, где работа ведется с 2012 года, виден заметный прогресс по всем показателям финансовой грамотности. В регионах, по его словам, также растет финграмотность, ожидается и дальнейший рост.

По словам Сторчака, в сравнении с другими странами российские школьники заметно прогрессируют и опережают по этому показателю взрослых.

— В международном исследовании ОЭСР по оценке финансовой грамотности российских учащихся в 2012 году наша страна заняла 10-е место среди 18 стран-участниц, расположившись между США и Францией, — рассказал Сторчак.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российские дети по финграмотности — между США и Францией