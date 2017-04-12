Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 04:13 Егор Кучер

КНДР заявила о готовности к войне с США

Заявление Пхеньяна произошло на фоне выдвижения к северокорейским берегам американской авианосной группы

В КНДР в очередной раз заявили о готовности в войне с США. Это заявление не является новыым для Пхеньяна, однако в этот раз звучит на фоне выдвижения к берегам КНДР американской авианосной группы и угроз из Вашингтона применить силу, если Ким Чен Ын продолжит провокации в районе Корейского полуострова.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил, что Вашингтон отходит от «политики терпимости», которую продвигал Барак Обама и готов нанести превентивные удары по Пхеньяну. В контексте недавнего удара США по Сирии эти заявления уже не кажутся привычной перепалкой между Вашингтоном и Пхеньяном.

В этой связи стоит отметить, что США не смогли добиться от Китая посредничества в вопросе КНДР. Как следует из СМИ и официальных заявлений после встречи во Флориде президента США Дональда Трампа и премьера КНР Си Цзиньпина, Вашингтону не удалось убедить Китай использовать свое влияние для того, чтобы «усмирить» КНДР.

В эту субботу к берегам КНДР неожиданно выдвинулся авианосец США «Карл Уинсон», который по плану должен был отбыть в Австралию. Этот факт также подтверждает, что переговоры с Си Цзиньпином прошли не так, как ожидали в Белом доме.

КНДР, в свою очередь, выступает с резкой критикой удара США по Сирии. В Пхеньяне отмечают, что такие действия США лишь подтверждают правильность выбранного Северной Кореей курса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пхеньян рапортует о готовности к войне с США

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх