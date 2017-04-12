Мир Егор Кучер КНДР заявила о готовности к войне с США Заявление Пхеньяна произошло на фоне выдвижения к северокорейским берегам американской авианосной группы

В КНДР в очередной раз заявили о готовности в войне с США. Это заявление не является новыым для Пхеньяна, однако в этот раз звучит на фоне выдвижения к берегам КНДР американской авианосной группы и угроз из Вашингтона применить силу, если Ким Чен Ын продолжит провокации в районе Корейского полуострова.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил, что Вашингтон отходит от «политики терпимости», которую продвигал Барак Обама и готов нанести превентивные удары по Пхеньяну. В контексте недавнего удара США по Сирии эти заявления уже не кажутся привычной перепалкой между Вашингтоном и Пхеньяном.

В этой связи стоит отметить, что США не смогли добиться от Китая посредничества в вопросе КНДР. Как следует из СМИ и официальных заявлений после встречи во Флориде президента США Дональда Трампа и премьера КНР Си Цзиньпина, Вашингтону не удалось убедить Китай использовать свое влияние для того, чтобы «усмирить» КНДР.

В эту субботу к берегам КНДР неожиданно выдвинулся авианосец США «Карл Уинсон», который по плану должен был отбыть в Австралию. Этот факт также подтверждает, что переговоры с Си Цзиньпином прошли не так, как ожидали в Белом доме.

КНДР, в свою очередь, выступает с резкой критикой удара США по Сирии. В Пхеньяне отмечают, что такие действия США лишь подтверждают правильность выбранного Северной Кореей курса.

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Пхеньян рапортует о готовности к войне с США