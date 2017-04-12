Мир Егор Кучер Путин: союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики Президент России прокомментировал реакцию партнеров Вашингтона на удар по Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на очевидное нарушение со стороны США международного права, союзники Вашингтона по НАТО всецело его поддерживают и «кивают, как китайские болванчики».

Путин отметил, что доказательств применение властями Сирии химоружия нет, а факт нарушения международных норм со стороны США — есть. Президент РФ отметил, что это очевидный факт, передает РИА «Новости».

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть», — заявил Путин.

По мнению российского президента, без санкции СБ ООН был нанесен ракетный удар по суверенному государству, а в итоге все согласны с этим и поддерживают США.

По словам Путина, нечто подобное было в 2003 году, когда США использовали подобный предлог для ввода войск. В итоге в этой стране начался рост активности террористов, отметил Путин, о чем все знают, но снова «наступают на те же самые грабли».